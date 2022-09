Campanha de vacinação de crianças menores de 5 anos contra a pólio termina nesta sexta

O IBGE divulgou nesta segunda-feira (26) nova edição do Mapa Político do Brasil, versão 2021, na escala 1:5.000.000, na qual 1 cm no mapa corresponde a 50 km no terreno. O produto apresenta a organização político-administrativa do país através de seus 26 estados e do distrito federal e a sede dos municípios selecionados para representação nessa escala. A última produção do mapa ocorreu em 2016.

“A periodicidade para a publicação deste produto é a cada 5 anos, considerando-se atualizações promovidas na base que dá origem ao mapa e demandas por versões impressas. A última versão produzida ocorreu em 2016. Excepcionalmente, foi disponibilizada uma versão em 2020 exclusivamente para impressão e distribuição, porém, em razão das restrições operacionais impostas pela pandemia da Covid-19, a impressão não foi realizada”, explica Sonia do Nascimento, gerente de Preparo e Publicação da Coordenação de Geodésia e Cartografia (CGC) do IBGE.

Leila Freitas, gerente de Cartografia da CGC, analisa ainda as principais mudanças que ocorreram na publicação nesses cinco anos. “A principal diferença da versão 2016 para a atual está na base cartográfica utilizada como referência para sua geração, de maior detalhe e atualizada em 2021, que é a Base Cartográfica Contínua do Brasil na escala 1:250.000 (BC250). As atualizações basicamente envolvem elementos associados à geração de energia, sistemas aeroportuário, rodoviário e ferroviário, bem como a padronização de nomes das feições geográficas. O mapa também apresenta uma tabela atualizada que relaciona às unidades da federação, suas respectivas capitais, população residente estimada para 2021, área territorial, total de municípios e densidade demográfica, e ainda agrupa as unidades da federação segundo as grandes regiões do Brasil”, esclarece.

A gerente de Cartografia do IBGE avalia ainda quem podem ser os principais beneficiários da publicação.

“Por se tratar de um mapa mural, ou de parede, instituições públicas, profissionais da educação, estudantes e a sociedade em geral são potenciais usuários deste produto. Ele fornece uma visão de conjunto do território, possibilitando a identificação das Unidades da Federação e suas capitais, assim como outros elementos geográficos que o complementam e caracterizam”, pondera Leila.

As informações cartográficas retratadas no mapa são classificadas em oito categorias: Hidrografia: corpos d’água e ilhas; Sistema de transporte: rodovias, ferrovias, portos e aeródromos; Localidades: classificadas conforme a população. Nessa escala, nas regiões onde não é possível a representação de todas as localidades, retratam-se aquelas de maior população; Limites: internacionais (caráter informativo), estaduais e distrital e linhas náuticas; Energia e comunicações: usinas; Pontos de referência: pontos extremos; Relevo: montes e picos; e Toponímia: segundo os critérios estabelecidos pela Gerência de Nomes Geográficos (GNG) do IBGE.

A versão 2021 está disponível para download em formato GeoPDF e seus metadados podem ser encontrados no catálogo de metadados do IBGE.