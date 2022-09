Braço direito de Irmã Nair, Albina pode assumir direção do Hospital do Juruá

Começa nesta segunda feira, 26, às 18 horas e prossegue até quarta-feira, 28, a programação do 5° Festival da Farinha e do 118° aniversário de fundação de Cruzeiro do Sul. As ruas do centro estão interditadas e os trabalhadores finalizam a ornamentação e os palcos onde os artistas vão se apresentar.

Duas casas de farinha montadas na Avenida Rodrigues Alves vão produzir durante evento o item mais famoso do Vale do Juruá: a farinha de mandioca. Haverá também a disputa da maior mandioca, da mais pesada e do melhor prato feito a partir da mandioca. 30 produtores rurais e 50 empreendedores estão confirmados.

Na terça feira , 27, será a vez do concurso do Rei e Rainha e na quarta, 28, aniversário do município haverá desfile cívico-militar.

Todas as noites haverá shows no palco principal na Praça Orleir Cameli e no alternativo, na frente do antigo Banco do Brasil. 150 cantores, músicos, dançarinos e Djs locais e de Rio Branco, farão 38 apresentações nos dois palcos. O Trio Furação, da capital, vai encerar as festividades na noite de quarta feira.

À frente da organização dos dois eventos, o secretário de Cultura e Esporte de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel Filho, diz que a ornamentação é preparado levando em conta a realidade dos produtores rurais e dos povos indígenas. “A prefeitura por meio de todas as secretarias está preparando tudo com muito carinho para que possamos receber bem e mostrar a potencialidade da Farinha para as pessoas que vierem participar do Festival. Estamos caprichando e a ornamentação está bonita”, conta ele