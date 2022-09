Trânsito em parte da Avenida Ceará é alterado para a realização da Parada do Orgulho LGBT

A RBTrans interditou algumas rotas e ruas da Avenida Ceará, em Rio Branco, para a realização da XV Parada do Orgulho LGBT, que acontece está tarde, 25, na Concha Acústica.

A medida de segurança vai ajudar com a movimentação do público na região e deve contar ainda com apoio do SAMU, da Polícia Militar e Civil, do Detran e do Corpo de Bombeiros.

O evento inicia as 15h, com concentração na Praça do Skate Parque, no Parque da Maternidade, com caminhada até Concha Acústica, onde acontecerá show de Sandra Melo e banda, além da sensação nacional, DJ Nanda Machado, do Rio de Janeiro.

Entre os trechos que estão interditados na Avenida Ceará, na região do Skate Park, está a Rua Pernambuco, Rua José de Melo, Avenida Getúlio Vargas e a Rua Marechal Deodoro.