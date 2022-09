Show de Marcynho Sensação atrai multidão na segunda noite de Festival do Milho

O corpo da Irmã Nair Teresinha Reichert, siretora Geral do Hospital Regional do Juruá, que morreu neste sábado, 24 de setembro, em Cruzeiro do Sul, será sepultado na tarde deste domingo no Cemitério dos Religiosos, no Seminário Maior, na Estrada do Guajará. Antes disso, as 15:30 horas, haverá uma missa de corpo presente no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Avenida 25 de Agosto.

A missa e o enterro serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais da Diocese de Cruzeiro do Sul e da Rádio Verdes Florestas.

A religiosa atuava na saúde do Acre há mais de 4 décadas com passagem pelo Hospital Santa Juliana e Fundação Hospitalar. Está há frente do Hospital Regional do Juruá desde a fundação da unidade hospitalar em 2007.

O governo do Estado a Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau, publicaram Notas destacando as qualidades da irmã Nair e a importância dela para a saúde do Acre, além de lamentar a morte.

Irmã Nair, que tinha 70 anos, morreu no sábado depois de uma parada cardíaca na Unidade de Terapia Intensiva- UTI onde estava internada com pneumonia.