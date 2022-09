Morre irmã Nair, diretora do Hospital do Juruá de Cruzeiro do Sul

A diretora geral do Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul, a freira Nair Reichert,70 anos, morreu no início da tarde deste sábado, 24, na unidade hospitalar que administrava desde a fundação, em 2007 . Ela teve uma parada cardiorrespiratória de 15 minutos, foi reanimada pelos médicos, mas não resistiu e faleceu.

O médico Elcimar Reis disse que ela foi submetida a Ressucitação Cardio Pulmonar e voltou da parada cardíaca. “Mas ficou gravíssima e não resistiu”, disse ele.

A religiosa estava internada com pneumonia há cerca de 15 dias. Inicialmente na clínica médica e depois na Unidade de Terapia Intensiva- UTI.

Discreta e firme, a irmã Nair era muito querida e respeitada por todos no Hospital Regional do Juruá, que ela administrava desde 2015 por meio da Associação Nossa Senhora da Saúde – Anssau. Ela já havia estado à frente do Hospital Santa Juliana e da Fundhacre em Rio Branco e fazia parte da Congregação de Servas de Maria Reparadora.

O médico Teobaldo Dantas disse que irmã Nair é exemplo a ser seguido por ter devotado a vida às pessoas e a saúde. “Ela é uma referência na saúde do Acre. Uma mulher de fibra mesmo diante dos momentos difíceis como na pandemia de Covid 19. Ela nos ensinava muito e tinha o respeito de todos. Uma perda imensurável”, afirma o médico.

Ele afirma que a religiosa tornou o Hospital do Juruá, referência de qualidade. “O Hospital atualmente é elogiado por seu desempenho por programas nacionais implementados e fiscalizados pelos hospitais Paulistas Sírio Libanês, Albert Einstein e Beneficência Portuguesa”, destaca

A freira era do Sul do Brasil, mas morava no Estado há muitos anos. Ainda não há informação oficial do local do velório e enterro da religiosa, que devem ser realizados no Acre.