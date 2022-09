TRT AC/RO promove encontro com gestores para discutir gestão pública na era digital

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promove nesta quinta, 22, e sexta-feira, 23, a edição 2022 do Encontro de Gestores(as). O evento tem como tema “Gestão Pública na Era Digital”, e acontecerá na modalidade telepresencial, com transmissão ao vivo pelo canal da Ejud-14 no YouTube.

A programação busca o aperfeiçoamento dos gestores do TRT-14 para a melhoria da governança e de uma inovadora postura frente à Administração Pública, no escopo dos avanços tecnológicos. Segundo a Ejud-14, o tema conduz os participantes a conhecer os aspectos do direito digital e a necessidade de observar os protocolos de segurança das redes, bem como promove a reflexão e o debate acerca de temas como administração pública e transformação digital, saúde mental e trabalho remoto, resolução de conflitos, gestão de equipes remotas e o papel do judiciário no combate à desinformação.

Programação

A abertura oficial será realizada, às 08h30 (de RO), pela diretora da Ejud-14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima. Em seguida, o navegador, palestrante e escritor, Amyr Klink, que já proferiu mais de 2.500 palestras no Brasil e exterior, fará a palestra inaugural com o tema “Criatividade e Inovação”.

Na sequência Ronaldo Moura, mestre em administração de empresas e master trainer em Programação Neurolinguística (PNL), certificado pelo International Coaching Institute da Alemanha, irá discorrer sobre “Segurança Psicológica com base na ISO 45003: novas abordagens da gestão organizacional na era digital”. Para fechar as palestras da manhã de quinta-feira (22/9), o professor, palestrante e escritor Ronaldo Lemos, abordará sobre “Direito Digital e Segurança das Redes”.

Após o almoço, a docente Maria Alexandra Cunha, doutora em Negócios Administração pela Universidade de São Paulo (USP), graduada em tecnologia da informação e administração de empresas pela Universidade Federal do Paraná, professora da Fundação Getúlio Vargas desde 1994, falará a respeito de “Administração Pública e Transformação Digital”. Encerrando o primeiro dia de palestras, o professor, pós-doutor, licenciado em Psicologia e doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Granada, Francisco Díaz Betrones, discute a respeito da “Saúde Mental e Trabalho Remoto”.

Na sexta-feira (23/9), o ciclo de palestras se encerra com o renomado Graham Brookie, ex-consultor de comunicações estratégicas no governo do ex-presidente dos EUA, Barack Obama, onde chegou a ocupar vários cargos na Casa Branca e no Conselho de Segurança Nacional. O professor, consultor e diretor sênior do Digital Forensic Research Lab (DFRLab) do Atlantic Council abordará o tema “Fake News and the Role of Judiciary Branch on that Matter” (Fake News e o Papel do Poder Judiciário no Combate à Desinformação).

Os participantes encerram as atividades com uma ciranda de prosa, referente aos assuntos apresentados e apontamentos administrativos. Além disso, os gestores terão a oportunidade de discutir outras questões relacionadas à Governança no Regional, diretrizes e desafios atuais, tendo como facilitador o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Weslei Maltezo.