Projeto Cidadão vai realizar casamento coletivo no Festival do Coco de Mâncio Lima

Nesta sexta-feira, 23, como parte da programação do Festival do Coco de Mâncio Lima, o Tribunal de Justiça do Acre, T.J/Ac vai realizar uma edição do Projeto Cidadão no município com casamento coletivo, emissão de documentos, atendimentos jurídico, previdenciário e social além de ações de saúde.

Todos os serviços serão disponibilizados na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas, no Centro das 8h às 16h e o casamento de 50 casais, está marcado para as 10 horas.

O T. J vai emitir o Registro Geral – Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho, com orientações. Os atendimentos jurídicos disponibilizados incluem ações judiciais, consultas encaminhamentos e retificação de documentos. Já na área previdenciária haverá orientações, informações e consultas a benefícios.

Com relação à saúde, o T.J e parceiros garantem atendimento de odontologia, testes rápidos de sífilis, hepatites, HIV e malária, Coleta de PCCU, vacinação contra a Covid-19 e Influenza, aferição de pressão.

Na área social os serviços ofertados serão de Benefício de Prestação Continuada, BPC, PSE, Coordenadoria da Mulher, da Pessoa Idosa e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.

O Festival do Coco é realizado pela prefeitura de Mâncio Lima entre os dias 23 e 25 no Estádio Totão com apresentação dos indígenas Puyanawa, show do cantor Marcynho Sensação, festival gastronômico e escolha da Musa e Mister do evento. Pela primeira vez, entre os inscritos no concurso de beleza, há um jovem com síndrome de down, o estudante Fernando Soares, de 18 anos.

Mais de 100 empreendedores estarão no evento. Por meio de um Decreto, o prefeito Isaac Lima, proibiu a entrada de pessoas com bebidas alcoólicas. O objetivo é garantir segurança para os participantes e renda para os empreendedores do Festival.