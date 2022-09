Na Vila Caquetá, Marcio Bittar diz que reeleição de Bolsonaro ‘é prioridade’

O ac24horas reúne diariamente informações sobre os encontros, reuniões e compromissos dos candidatos do Estado do Acre neste período oficial de campanha.

Aqui você fica sabendo de tudo sobre as eleições 2022.

Veja abaixo a agenda dos candidatos ao governo acreano nesta quinta-feira, 22.

David Hall

– 08h até 08h20: Reunião com funcionários no Centro de Distribuição Araújo;

– 09h até 09h30: Visita a TV Rio Branco para acalmar os ânimos do Narciso Mendes e explicar que nossa luta não é contra a emissora, mas em defesa do direito de o eleitor conhecer as propostas de TODOS os candidatos;

– 14h até 14h20: Reunião com funcionário no Arasuper do Amapá;

– 19h00: Missa de 7º dia em memória de Marcos Afonso, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

Gladson Cameli

– 10h: Agenda institucional no Palácio de Rio Branco;

– 15h: Bandeiraço em Xapuri, em frente a loja Artmoveis, na rua Coronel Brandão;

– 16h30: Bandeiraço em Rio Branco, em frente do Posto do Amapá;

– 19h: Encontro com o setor produtivo, no Gran Reserva.

Jorge Viana

– 07h: Jorge Viana toma café da manhã no Mercado de Feijó;

– 08h30min: O candidato participa de entrevista na Rádio Cidade de Feijó;

– 10h: Faz caminhada no comércio de Tarauacá;

– 13h: Entrevista para a Rádio Nova Era de Tarauacá;

– 15h30: Entrevista para o Podcast do Accioly;

– 16h: Caminhada no bairro da Praia;

– A noite, participa de comício na Vila São Vicente, comunidade do Gregório;

– Marcus Alexandre cumpre agendas nos bairros Recanto dos Buritis e Areal, em Rio Branco pela manhã, a tarde faz visitas no Belo Jardim.

Mara Rocha

– 07h30: Encontro com colaboradores da Cerâmica Iguatu;

– 15h: Caminhada da Esperança em Senador Guiomard

Sérgio Petecão

– 07h: Feslocamento para Tarauacá;

– 08h30: Caminhada na rua do comércio, no bairro da Praia, Luiz Madeira;

– 14h: Deslocamento para Feijó;

– 15h: Caminhada na rua do comércio;

– 17h: Deslocamento para Rio Branco;

– 18h30: Reunião com apoiadores do candidato a deputado estadual, Jerfson Pururuca, na Praça do Juventus.

* As assessorias de Marcio Bittar e Professor Nilson não informaram as agendas dos candidatos.