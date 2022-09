Edição do “MP na Comunidade” será realizada no Círio de Nazaré

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) irá promover uma edição especial do projeto MP na Comunidade durante a festa do Círio de Nazaré, no dia 24 de setembro. As atividades serão realizadas na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, das 8h às 15h.

As ações do projeto integram a programação do “Círio Cidadão”, inciativa da Diocese de Rio Branco voltada a realizar ações solidárias para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Durante o evento, o MP na Comunidade irá disponibilizar serviços dos órgãos auxiliares do Ministério Público acreano. Os participantes terão acesso também a serviços de saúde, emissão de documentos e atendimento jurídico, por meio da parceria com outros órgãos.

Além dos atendimentos, será realizada a doação de produtos de higiene a pessoas em situação de rua. Os donativos estão sendo arrecadados na recepção do edifício sede do MPAC. Interessados em colaborar podem doar kits contendo os seguintes produtos: creme dental, sabonete e escova de dentes.

“O MP estará presente nesse importante evento denominado Círio Cidadão, oferecendo os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão, do Centro de Atendimento a Vítima e da Ouvidoria. Além disso, as parcerias firmadas permitem os atendimentos médicos odontológicos, emissão de RG e CPF e orientações jurídicas, tudo isso em prol da população carente desses serviços”, explicou o promotor de Justiça Dayan Moreira, coordenador do MP na Comunidade.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC