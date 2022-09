Capixaba tem o melhor índice de engajamento eleitoral do Acre

O Instituto Votorantim criou o Índice de Vitalidade Eleitoral (IVE) com o objetivo de sintetizar informações referentes ao engajamento cívico, diversidade de candidatos, representatividade dos eleitos, alinhamento político entre candidatos eleitos e competitividade existente entre candidatos e partidos.

O IVE é composto por três eixos que trazem informações sobre a vitalidade da democracia a nível municipal: Engajamento; Diversidade e Representatividade; Alinhamento e Competitividade.

Todos os dados são referentes às eleições de 2018 e 2020 e utilizam dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações relativas à população municipal foram retiradas do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Acre, Capixaba apresentou o maior IVE do Estado: 75. Plácido de Castro teve IVE 74; Assis Brasil 73, Cruzeiro do Sul e Acrelândia tem IVE 72 e todos estão melhores que a média nacional.

Porto Walter tem 64 de IVE, o menor do Acre.

A média do desempenho dos municípios brasileiros ficou em 65 pontos. Entre as capitais, as cinco melhor posicionadas são Goiânia (71 pontos); Macapá e Rio Branco, cada uma com 69 pontos; e Manaus e Palmas (68 pontos). As capitais com menor vitalidade eleitoral estão no Nordeste: Recife (56 pontos), Salvador (58 pontos) e Maceió (59 pontos).

A consulta e utilização do IVE é disponibilizada gratuitamente para fomentar o debate de vitalidade no rito de maior importância para a participação democrática: as eleições. O sistema de navegação do IVE permite realizar buscas por regiões, eixos temáticos, indicadores específicos e permite a comparação entre todos os municípios brasileiros.