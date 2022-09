TRE do Acre inicia carga e lacre das urnas eletrônicas

O candidato a deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD) ganhou um apoio importante para a sua campanha nas redes sociais e na TV, nesta reta final de campanha, com a gravação de um vídeo do médico José Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) e um dos profissionais médicos mais renomados do país.

As declarações do presidente do CFM reforçam a imagem do jovem advogado que deverá surpreender entre um dos maiores nomes para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nas Eleições de 2 de outubro próximo.

No vídeo, de pouco mais de um minuto, Gallo reitera que depois das perdas de vidas para a pandemia de Covid-19, “o país vive a esperança da recuperação, e que as Eleições que se aproximam são um símbolo desse novo tempo”.

“Por meio do voto, temos a chance de contribuir com essa retomada. Para isso, devemos escolher pessoas que sejam comprometidas com o país. Por isso, venho em meu nome pedir que avaliem a plataforma de Eduardo Ribeiro, candidato a deputado estadual pelo Estado do Acre”, afirma Hiran Gallo.

O presidente do Conselho Federal de Medicina ressalta que Eduardo Ribeiro “trata-se de uma liderança jovem, preocupada com os interesses da população, e em especial, na área da Saúde. E é disto que o país precisa, de gente disposta a fazer a diferença, trabalhando com ética, pelo bem de todos”.

Eduardo Ribeiro tem 37 anos, advogado, filho da Dra. Dilza e do Valmir Ribeiro. Foi advogado do Sebrae, superintendente do Incra e secretário de Administração da Prefeitura de Rio Branco.