Epitaciolândia está entre os 13 destinos brasileiros que participam do Concurso Internacional

O Programa DEL Turismo levou 13 destinos brasileiros a participarem da 8ª edição do concurso global 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, idealizado pela organização holandesa Green Destinations. Neste ano (2022), o concurso conta com a participação do destinos Epitaciolândia no Acre, Diamantina e Capitólio em Minas Gerais, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul (Praia de Pipa), Galinhos e Tibau no Rio Grande Do Norte, Corguinho e Pedro Gomes em Mato Grosso do Sul e Bombinhas, Orleans, Itá e Treze Tílias em Santa Catarina.

O concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis premia anualmente 100 histórias de boas práticas que inspiram lideranças do turismo responsável a nível mundial. Os destinos premiados, além de apresentarem histórias inovadoras e de impacto positivo, passam por uma avaliação inicial criteriosa, na qual, para serem elegíveis, devem atingir pelo menos 60% de conformidade com os principais critérios de sustentabilidade (reconhecidas pelo GSTC – Conselho Global de Turismo Sustentável). Ao final do concurso, o destino recebe um relatório referente aos critérios de sustentabilidade respondidos e, através dele, pode ter uma análise dos pontos fracos e fortes a serem trabalhados, desta forma, além de fazerem parte de uma rede global de histórias de boas práticas, os municípios têm a oportunidade compreender e repensar a gestão do destino com base nos critérios globais de turismo sustentável. “Vemos o concurso como uma oportunidade de iniciar um trabalho profundo com os destinos no que diz respeito à gestão sustentável. O Programa DEL Turismo incentiva os destinos a participarem do concurso pois acredita que estar em contato com histórias inspiradoras ao redor do mundo pode ser muito benéfico, e por que o concurso oferece aos destinos uma orientação de quais são os próximos passos para se tornar um destino cada vez mais sustentável”, relatou a turismóloga e consultoria do programa DEL Turismo Beth Bauchwitz.

A lista das 100 melhores histórias será divulgada em Atenas – Grécia, no primeiro dia da Conferência Anual Green Destinations 2022, dia 27 Setembro e será transmitida ao vivo pelo youtube da Green Destinations. As histórias selecionadas, além de receberem visibilidade global, são elegíveis para indicação ao Green Destinations Stories Awards, co-organizado pela GLP Films e divulgado na ITB Berlin, principal feira de turismo do mundo.

O que é Green Destinations?

Criada na Holanda em 2014, a Green Destinations é uma organização global sem fins lucrativos que apoia destinos, seus negócios e suas comunidades a se desenvolverem de maneira mais responsável e sustentável. Hoje, a Green destinations oferece diversos serviços e produtos para destinos ao redor do mundo sendo eles: o Programa de Certificação para destinos e empresas do ramo de turismo, a concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis e o programa de suporte & apoio que inclui mais de 40 ferramentas de avaliação e relatórios, incluindo cursos de treinamento. O que é o concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis O concurso 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis é uma lista anual de Histórias de Práticas inovadoras e eficazes de 100 destinos que inspiram a liderança mundial do turismo responsável. Desde 2014, a Green destinations se orgulha em premiar 100 destinos por seus esforços e colocá-los no centro das atenções em uma escala global.