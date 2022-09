Crimes eleitorais serão punidos com perda de mandatos!

Do rescaldo das eleições de 2018, três deputados foram cassados por irregularidades na campanha eleitoral. O deputado federal pastor Manoel Marcos e os deputados estaduais Dra. Juliana Rodrigues e Josa da Farmácia. Parece pouca coisa, mas não é. Isto também quer dizer que a Justiça Eleitoral não está para brincadeiras, inclusive, se tornou mais célere.

Este ano, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e a Polícia Civil já investigam muitas denúncias de crimes eleitorais como o abuso de poder econômico e político, o uso da máquina pública e a compra escancarada de votos. Isto, na capital e no interior onde a situação é mais grave. Há casos de secretários municipais e assessores comprando votos nas comunidades carentes descaradamente em favor de candidatos de prefeitos.

Há exemplos dos deputados Manoel Marcos, Juliana e Josa da Farmácia um candidato pode até vencer a eleição ilegalmente, ser diplomado e empossado, porém, a Justiça Eleitoral pode até ser meio lenta, mas não falha nos casos que forem comprovadamente crimes eleitorais.

“Foram as mulheres que inspiraram gentileza e cuidado no duro progresso da humanidade”. (Rainha Elizabeth II).

. Há 11 dias da eleição a balsa para Manacapuru será ancorada na Gameleira aguardando os candidatos que perderem a eleição.

. Antigamente o Deracre tinha uma grande balsa chamada de “Pelada”, apropriada para esse tipo de viagem no sol, chuva com muitos piuns, mutucas e muriçocas.

. Quem já fez a viagem sabe do que estou falando.

. A eleição do José Adriano para deputado federal, comentava um pequeno empresário, é uma necessidade para o setor do comércio e da indústria.

. Ele, como ninguém, compreende as dificuldades enfrentadas pela classe.

. A propósito, tem gente se achando eleito deputado estadual e federal; salto alto numa campanha quase sempre leva a um belo tombo.

. Já dizia Salomão!

. Eber Machado disparou! O homem disparou!

. Aliás, a disputa no Republicanos é ferrenha.

. O mais dói em um candidato derrotado é lembrar que se ele tivesse ficado no partido ou se filiado em outro teria vencido a eleição.

. Aguardar para ver como ficará o quadro definitivo dos eleitos.

. Emerson Jarude com votos espontâneos na juventude; Tanízio de Sá mandando em Manoel Urbano, Leila Galvão forte no Vale do Acre…

. Bem lembrado, Flaviano Melo colocou a candidatura de Jarude no colo; fez sua escolha em um MDB que encolhe a cada eleição.

. O glorioso vive da memória dos seus dias de glória em um passado remoto!

. O velho PP de guerra vai aos tombos, mas vai.

. O PT no Acre, ao que parece, levará um bom tempo, para ser aceito novamente muito embora seus líderes gozem de prestígio.

. Afinal de contas, Jorge Viana disputa a ida a um eventual segundo turno com Gladson Cameli.

. Se houver, Macunaíma! Se houver!

. Bom dia!