Motorista perde controle ao passar por esgoto estourado e colide carro contra muro

O 1° Workshop Padrão de Entrada tem o objetivo de capacitar representantes de lojas e eletricistas sobre as questões técnicas sobre o processo de instalação de padrão de energia.

Ao fazer o procedimento seguindo orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) as chances de reprovações nas novas ligações reduzem drasticamente.

O curso vai ocorrer em Cruzeiro do Sul no dia 27/09, em Rio Branco no dia 29/09, das 08h às 12h. E em Brasileia no dia 30/09, das 14h às 18h. Para garantir sua vaga, basta realizar inscrição através desse link . Vale ressaltar que as vagas são limitadas.

O gerente de operação da Energisa no Acre, Anderson Rodrigues, faz o convite para essa iniciativa e ressalta a importância da participação dos profissionais que atuam nessa área.

“Somente com a instalação adequada do conjunto composto por caixa de medição, sistema de aterramento, proteção, condutores e outros acessórios é que a Energisa pode fazer a ligação nova de energia. Por isso, é importante o profissional e os lojistas estarem atualizados sobre as normas e resoluções”, explicou Anderson.

Ano passado no Acre, 24% dos pedidos de instalação de padrões de entrada foram reprovados, por estarem fora dos padrões das chamadas Normas de Distribuição Unificada (NDU).

“Buscamos ganhos diretos de satisfação dos nossos clientes, por meio da construção dos padrões de forma mais assertiva, sem reprovações ou necessidade de correções. Além disso, aproveitamos para reforçar as orientações de segurança para os padronistas”, destaca Anderson.

O Padrão de Entrada indicado para o imóvel vai depender da demanda (kW) e do local adequado para sua instalação, que pode ser em poste, pontalete, muro, mureta ou parede. As orientações sobre Padrões de Entrada podem ser obtidas no site da Energisa em www.energisa.com.br.

Link para inscrição: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hoDG-Fy5y0mdOO03lAq-9UdC1Y4UZ-dLmsULgCfPyBhURFJDNTBKOTdISldaRlJNUkJFVjBUUDcyOC4u