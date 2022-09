Governo repassou quase R$ 42 milhões aos municípios em Fundeb, ICMS e IPVA em agosto

O governo do estado publicou na edição desta terça-feira, 20, do Diário Oficial, o montante de recursos repassados aos municípios no mês de agosto.

De acordo com os números do governo, no total, os 22 municípios acreanos receberam R$ 41.771.973.15. O montante de recurso é oriundo de R$ 7,2 milhões do Fundeb, R$ 28,9 milhões de ICMS e R$ 5,5 milhões do IPVA.

A distribuição dos recursos leva em conta o tamanho populacional de cada municípios, por isso, o balanço dos números mostra que Rio Branco, onde mora metade da população acreana recebeu a maior fatia de recursos, cerca de R$ 20,5 milhões de reais, o que corresponde quase a metade dos recursos. Na sequência, estão Cruzeiro do Sul com R$ 4,2 milhões e Brasileia com R$ 1,8 milhões de reais.

Os menores percentuais foram destinados para Santa Rosa do Purus com cerca de R$ 470 mil reais no total.

Veja a tabela completa.