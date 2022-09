Sine do Acre oferta 40 vagas de emprego nesta segunda-feira em Rio Branco

A guerra entre facções não cessa em Senador Guiomard e vêm assustando a sociedade que não sabe mais o que fazer com tanta violência no pequeno município, distante 27 km da capital Rio Branco.

Na tarde deste domingo, 18, o ac24horas teve acesso a um vídeo onde membros da facção Bonde dos 13, executam um homem ainda não identificado, membro do Comando Vermelho a golpes de faca.

Nas imagens, a vítima aparece com várias perfurações de faca na região do peito e tem sua boca cortada, os faccionados falam o nome de sua organização criminosa (Bonde dos 13) e citam a facção ao qual a vítima é membro (Comando Vermelho).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Senador Guiomard, que informou que o crime aconteceu na semana passada em uma área de mata situada no bairro Democracia e que o caso segue sob investigação. A Polícia Civil informou ainda que o corpo da vítima que não foi identificada, não foi encontrado e pode estar enterrado em alguma área de mata.

“Estamos investigando o caso, não temos o nome da vítima, mas sabemos que o ocorrido foi no bairro Democracia, moradores da região não quiseram passar informações com medo de retaliação dos membros da facção. Estamos em busca de encontrar o cadáver. Quem quiser fazer uma denúncia anônima passando mais informações sobre a morte ou até mesmo aonde o corpo foi colocado podem entrar em contato com a Polícia Civil, através do número 181, que a identidade será mantida em sigilo”, concluiu o Policial Civil.