Preço do Diesel no Acre pode cair R$ 0,27 após anúncio da Petrobrás

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (19) uma redução de R$ 0,27 por litro de diesel vendido para distribuidoras. Com isso, o valor passará dos R$ 4,67 atuais para R$ 4,40.

O Sindicato dos Postos de Gasolina do Acre diz que “é bem provável” que o preço final ao consumidor caia ao nível concedido pela Petrobrás às distribuidoras, mas alguns fatores devem ser levados em conta.

“Isso dependerá exclusivamente dos repasses das distribuidoras aos postos de combustíveis. Quanto ao prazo para os consumidores sentirem a redução nas bombas abastecedoras, isso ocorrerá de acordo com que os postos de combustíveis forem renovando seus estoques”, disse Delano Lima, presidente do sindicato.

De acordo com a Petrobras, o corte “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

A última redução no valor do diesel foi realizada em 11 de agosto, quando o combustível teve uma queda de R$ 0,22 por litro. O novo corte é o terceiro consecutivo anunciado pela estatal.

“Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,67, em média, para R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba”, confirma a Petrobras.

Em síntese, o acreano deverá sentir os reflexos dessa medida quando da renovação dos estoques e da aquisição, pelas distribuidoras, do diesel com o novo preço.