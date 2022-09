Eleitor acreano pode consultar informações sobre seu candidato

É muito importante votar e é mais importante ainda votar com consciência. Antes de confiar na pessoa que escolheu para representar você e a comunidade no ambiente político, procure conhecer bem as propostas e as campanhas de candidatas e candidatos.

O Portal do TSE na internet reúne todas as informações úteis sobre os candidatos e as respectivas campanhas. Ali estão, além do Portal de Dados Abertos (PDA) e da página de Estatísticas Eleitorais, o DivulgaCandContas.

Cada ferramenta informa, em níveis diferentes de detalhamento, tudo sobre candidatos, partidos, financiamento de campanhas e prestações de contas. O acesso é simples, intuitivo e ao alcance de alguns cliques. E, em boa parte dos casos, é possível fazer o cruzamento de dados para alcançar informações ainda mais minuciosas.

No PDA estão disponíveis os dados brutos de cada eleição realizada no Brasil desde 1933. Naturalmente, a quantidade de informações pode variar bastante de um pleito para outro, por conta dos dados que foram colhidos pela Justiça Eleitoral na ocasião.

De forma geral, no PDA são encontradas informações sobre candidatos e campanhas, arrecadações e prestações de contas, bem como os votos recebidos por zona e seção eleitoral e os resultados gerais das eleições. Nos pleitos mais recentes – ou seja, de 2014 para cá –, as informações também abarcam dados sobre raça, escolaridade e gênero, entre outros.

A partir do PDA, é alimentada a página de Estatísticas Eleitorais, que foi desenvolvida de forma a permitir uma consulta rápida e dinâmica sobre as informações mais buscadas pelos usuários do Portal do TSE. Lá, é possível consultar dados sobre candidaturas, filiação partidária da eleição, processos eleitorais, comparecimento e abstenção, mesárias e mesários, resultados, eleitorado e prestação de contas. Também estão disponíveis estatísticas mensais sobre a evolução do eleitorado e de filiados aos partidos políticos.

Já o DivulgaCandContas foi feito para ser a principal fonte de informações para as eleitoras e os eleitores brasileiros. Na ferramenta, separadas por região e por estado, estão dispostas as informações sobre todas as candidaturas. Além de dados biográficos dos candidatos e dos vices ou suplentes (no caso de senadores) – como nome de registro e nome de urna, profissão, estado civil, fotografia e filiação partidária –, também estão a declaração de bens, a lista de candidaturas em eleições anteriores, o status do registro da candidatura, a lista de doadores e a prestação de contas, entre outras informações.