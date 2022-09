O candidato a governador pelo PSOL, professor Nilson Euclides, foto, foi o único sobrevivente do burocrático debate de ontem, na TV-CULTURA, entre os candidatos ao governo. Foi o único que conseguiu desenvolver com lógica e base as teses que defende para uma gestão estadual, e ainda soube explorar os pontos fracos dos seus adversários. Este desfecho foi bom para mostrar que num partido nanico como o PSOL, se pode ter candidatos com qualidade para disputar um governo. E, o desfecho serviu ainda para quebrar o ciclo que só os políticos profissionais podem ser protagonistas numa eleição. Se o professor Nilson Euclides (PSOL) será eleito, é um assunto para as urnas resolverem; mas no debate de ontem na CULTURA, ele fez barba, cabelo e bigode nos demais candidatos a governador.

LONGE DE SER O JV

O Jorge Viana (PT) de ontem, esteve longe de ser aquele candidato que domina o vídeo, e que sabe defender com rigor e clareza os seus projetos. O que se viu foi um JV tenso e titubeante. Não conseguiu ser destaque, em nenhum ponto do debate. Perdeu boa oportunidade.

BRIGOU COM O TEMPO

O CANDIDATO Gladson Cameli (PP), também, não esteve na sua melhor noite. Passou boa parte do seu tempo brigando com o cronômetro, não conseguiu concluir os raciocínios que iniciou e divulgou sem ênfase sua gestão. Limitou-se a ficar apanhando passivamente no debate.

FICOU PERDIDO

Cronômetro – se é que existia no improvisado estúdio do debate – é para ser seguido, sob pena do candidato ser interrompido. Esqueceram de dizer isso ao candidato Sérgio Petecão (PSD). Já vi um Petecão melhor na televisão na defesa de suas ideias, mas no debate de ontem, não foi bem; nem na defesa e nem no ataque.

ESPERAVA-SE MUITO MAIS

SE SOBRESSAIU pela postura no vídeo, que domina, por ter sido apresentadora de programa de televisão. Passou o tempo desancando os adversários (e deveria fazê-lo); mas se esqueceu de mostrar com vigor os projetos para o Acre, se vencer a eleição. Na sua atuação de ontem, ficou abaixo do que se era esperado dela.

FRANCO ATIRADOR

O candidato Márcio Bittar (União Brasil) entrou como franco atirador, porque nem na sua campanha está de cabeça. Usou mais o seu tempo para defender o presidente Bolsonaro, atacar o conceito de florestania, poupou o governador, e fechou pedindo votos para sua candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL). Não pode nem ser avaliado de forma mais profunda, porque não mostrou seus projetos para o Acre; se limitando a apontar recursos já liberados. Poderia ter saído como protagonista, mas não conseguiu.

NÃO É DESCULPA

A BAIXA qualidade técnica da transmissão do debate; o tempo escasso para as respostas, os deixando engessado; não é desculpa para o baixo desempenho dos candidatos. O único que conseguiu fazer do limão uma limonada, foi o candidato Nilson Euclides (PSOL). O mediador José Alex cumpriu seu papel de ser rigoroso na cronometragem. Mas, enfim, valeu pela democracia.

NÃO MUDA NADA

UMA COISA pode se afirmar sem nenhum temor de errar, a de que o debate da TV-CULTURA não terá nenhuma influência para mudar a tendência do eleitorado na escolha de quem vai votar para governador.

OBSERVAÇÃO DE UM POLÍTICO

UM parlamentar que esteve no fim de semana em Plácido de Castrou, revelou ontem ao BLOG que, nunca viu rolar tanto dinheiro para deputado estadual. Diz que deixou seu pessoal para colher provas e enviar à justiça.

BRASILÉIA NÃO FICA ATRÁS

TAMBÉM já ouvi de muitos candidatos que tem ido à Brasiléia, que lá a compra de votos está sendo feita de forma descarada, na busca de uma vaga na ALEAC.

TUDO MUITO SIMPLES

CASO esteja acontecendo isso em Plácido de Castro e Brasiléia, é só os candidatos que estão sendo massacrados pelo poderio financeiro dos que financiam estas campanhas, colher provas e enviar à justiça eleitoral. Não podem ficar apenas no lamento.

MÃOS DO GOVERNO

AS DUAS mãos do governo estão no ombro da candidata a deputada federal Socorro Neri (PP). Sei de seis secretários que lhe apoiam, sem falar em diretores e outros ocupantes de cargos de confiança. Some-se a isso a sua garra na campanha; e não será surpresa, se ela vir a aparecer como a puxadora de votos na chapa do PP.

CORRERIA DE DEPUTADOS

ANDARAM fazendo muitas promessas financeiras e não cumpriram. Por conta disso vários deputados me disseram que, por isso estão pedindo votos só para eles, e todos torcendo para que tenha segundo turno; para fazer a cobrança com juros e correção monetária.

PESQUISA DO IPEC

NO FINAL da tarde tem pesquisa do IPEC para governador e senador, na TV-ACRE. Não brigo com resultado de pesquisa. A pesquisa não elege ninguém, mas ela bem feita, retrata um momento e dá um norte.

SONHO MORTO

O deputado Nicolau Junior (PP) esperava ter o apoio fechado à reeleição do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, a quem ajudou a se eleger, mas não tem.

PREFEITURA FATIADA

NA PREFEITURA de Cruzeiro do Sul, cada secretário apoia o candidato a deputado quem bem entender.

CHEGAM AOS DOIS DÍGITOS

SERÁ muito difícil os principais candidatos a governador da oposição não chegarem aos dois dígitos nesta eleição. Mas, na eleição nem sempre a lógica prevalece, mas a vontade do eleitor. Aguardemos, pois, as urnas.

CANDIDATURA CONSOLIDADA

QUEM está com uma candidatura consolidada para deputado federal é o Israel Milani (REPUBLICANOS), com bases nos municípios e na capital. Chega bem na reta final da campanha. É um dos favoritos da sua chapa.

FRASE MARCANTE

“Guarda uma semente na terra, que a terra te dará uma flor”. Gibran Kahlil.