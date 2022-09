Sérgio Petecão, Jorge Viana ou Mara Rocha? 

COM A POSSIBILIDADE do segundo turno na disputa do governo ficando mais forte, nesta arrancada final, a briga dentro da oposição vai se acirrar ainda mais nas duas semanas que faltam para a eleição. Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT) ou Mara Rocha? Qual deles vai para um turno extra, para enfrentar a candidatura do poder?

Daqui em diante será uma pesquisa atrás da outra até o dia da eleição, mas o que vai decidir o nome para estar presente num provável turno extra, será o volume de campanha que as candidaturas da oposição vão imprimir neste funil das urnas. O jogo está jogado.

MOVIMENTO FORTE

NESTA RETA final de campanha, já dá se para se notar um movimento forte da máquina governista a favor da candidatura da Socorro Neri (PP), para deputada federal.

ESTÁ NA DISPUTA

FORA isso, tenho escutado de vários candidatos a deputado estadual que nem lhe apoiam, dela estar com uma campanha estruturada e muito bem montada. Disputa e disputa bem, a vaga dentro da chapa do PP.

NEM NA COREIA DO NORTE

REPITO SEMPRE: não brigo com pesquisa. Mas se fosse feita uma pesquisa na Coreia do Norte, o candidato ao governo, Sérgio Petecão (PSD), teria mais intenções de votos que os 5%, que aparece nas várias pesquisas publicadas até o momento. Anotem para conferir.

TAMBÉM NÃO SERÁ MAL VOTADA

E, A CANDIDATA a senadora, Vanda Milani (PROS), também, não vai sair pequena das urnas como registram as pesquisas. Tem base em quase todos os municípios.

ELEIÇÃO SE GANHA NAS URNAS

A PESQUISA do ac24horas trouxe uma realidade que sempre defendo no BLOG, de que há cenário para um segundo turno. Por isso, vamos parar de arrogância, do já ganhou, e que a cerveja está no gelo para abrir no primeiro turno. Já vi muito favoritismo se derreter.

NADA MAIS FURADO

NÃO HÁ UM ELEITORADO mais furado do que uma peneira, do que o de Brasiléia. Só de candidatos locais a deputado estadual são oito, sem falar os furos de fora.

QUE SANTO FEZ O MILAGRE

NÃO SE sabe se foi milagre de São Pedro ou São João, o Paulo da ACREAVES, reuniu esta semana os seus funcionários em Brasiléia, e apresentou o Luiz Tchê (PDT), como candidato a deputado estadual da empresa.

CAMALEÃO POLÍTICO

PREFEITO de um município próximo de Rio Branco está ficando famoso nesta eleição, por trocar apoio a candidatos como se troca de camisa. A mesma equação ela aplicou na disputa do governo do estado. Ficou mal.

ESTE É O QUADRO

TODAS as pesquisas estão mostrando que a candidatura a senador do deputado federal Alan Rick (União Brasil) se consolidou. A eleição não está decidida. Mas seus adversários só terão 17 dias para mudar este panorama.

AMARRAR NO RABO DE VEADO

GASTAR fortuna com prefeito na esperança de que poderá dar muitos votos para quem disputa cargo majoritário, é estultice. Nada é mais difícil que transferir votos. Candidato gastar com prefeito pensando que pode garantir a eleição, é o mesmo que amarrar o dinheiro no rabo de um veado e soltar no campo.

BOM VISUAL E URNAS

QUEM está com um bom visual de campanha nesta reta de chegada é o candidato a deputado estadual Francineudo (União Brasil). Se isso vai dar votos, é outro caso. E, só as urnas abertas é que poderão responder.

VOTO A VOTO

Clodoaldo Rodrigues, Tadeu Hassem, Eber Machado, Gelen Diniz, Jairo Carvalho, Vagner Felipe, Jamil Asfury, são alguns nomes do REPUBLICANOS, que disputarão voto por voto, prováveis duas vagas do partido para a ALEAC.

PÉ FORA DO JURUÁ

QUEM está com a sua candidatura montada além do Juruá – onde tem sua base principal – é a candidata a deputada federal Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS), que tem parcerias fortes também em Rio Branco.

POSIÇÃO EMBLEMÁTICA

O DEPUTADO José Bestene (PP) tem uma posição emblemática de independência em relação ao Palácio Rio Branco. Mostrou isso na disputa da PMRB, e agora apoiando a Márcia Bittar (MDB) para o Senado.

PESQUISA DO IPEC

NESTA segunda-feira, tem pesquisa para governador, senador e presidente, na TV-ACRE. Será do IPEC.

DESPACHO NA ENCRUZILHADA

CONHEÇO político que está fazendo até despacho na encruzilhada, para o candidato a deputado estadual, Emerson Jarude (MDB), não se eleger. Temem que eleito, ele mostre da tribuna seu contracheque e os penduricalhos nos salários dos deputados, como fez na Câmara Municipal de Rio Branco. Não tenho dúvida.

APERTANDO O CERCO

TENHO encontrado muitas lideranças apoiando o candidato do União Brasil, Eduardo Veloso, a deputado federal. Pelo visto, não entrou para fazer figuração.

DISPUTA BRABA

NO JURUÁ, será travada uma disputa braba para o Senado. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha; o grupo do deputado Nicolau Junior (PP), todos apoiando a candidatura do Ney Amorim (PODEMOS). E, o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), apoiando a Márcia Bitar (PL).

MERECIA TRATAMENTO ESPECIAL

NÃO sei como está se dando a ajuda da máquina estatal com a candidatura à reeleição do deputado Pedro Longo (PDT). Mas, pelo empenho na liderança do governo, merecia tratamento especial, como ocorre com outros.

PEGOU VENTO

MAS, quem pegou o vento mesmo foi a candidatura do médico Fábio de Rueda (União Brasil). Conseguiu montar bases do Juruá ao Alto Acre, e com muita força na capital. Por onde se anda se encontra carros com seu adesivo. Fruto de uma boa organização de campanha.

FALTA CAPILARIDADE

O CANDIDATO do PSB, deputado Jenilson Leite, ao que indicam as pesquisas, ele bateu no teto. O fato do PSB não ter capilaridade no estado, deixou sua candidatura restrita a nichos localizados, o que lhe é prejudicial.

BRIGA DO BEICINHOS

A BRIGA dos beicinhos entre o PT e o PSB, pulverizou a votação entre duas candidaturas ao Senado, quando o ideal seria ter apenas uma. Acabaram perdendo ambos.

LUZ MAIS FORTE

COMEÇA a aparecer mais forte a luz do segundo turno, na disputa do governo do estado. Até entre os mais radicais dos palacianos, já se admite ter turno extra.

MAIS VOTADA

NEM é preciso se conhecer de política para se prever que a Meire Serafim (União Brasil) deverá sair de sena Madureira, com a maior votação a deputada federal.

FRASE MARCANTE

“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido”. Fernando Pessoa.