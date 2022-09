Nenhum candidato poderá ser preso a partir deste sábado

Com grande festa, centenas de mulheres acreanas receberam o Dr. Jenilson Leite (PSB) em um encontro para mostrar apoio à sua candidatura ao Senado. O evento ocorreu no Espaço A e teve a presença das candidatas do PSB, integrantes da diretoria de mulheres do partido e apoiadoras da educação, esporte, saúde e diversos outros segmentos.

A esposa do candidato, Dra Glaucia Hage, fez questão de participar do ato. “Às vezes as pessoas perguntam como eu aguento essa vida de estar com o Jenilson sempre longe, mas no começo, quando ele decidiu se candidatar, eu relutei um pouco, mas quando eu o conheci, ele já era político, então hoje eu sei que quando ele não está em casa comigo e nossos filhos, ele está ajudando alguém, está fazendo uma ação de saúde, está nas beiras dos rios, nos lugares aonde a saúde não chega, e isso me deixa realizada”, contou.

Glaucia também relembrou o período da pandemia, quando o esposo se afastou do parlamento e foi atuar na UTI Covid do Pronto Socorro. “Na pandemia foi um momento muito difícil para mim. Desde o início eu sabia que ele ia entrar na linha de frente, mas eu ficava ali, pedindo a Deus que fosse o que Ele quisesse, porque eu tinha medo de perdê-lo, mas chegou o dia que ele chegou e disse que teria que fazer os plantões e aquilo foi um baque, pois eu tinha medo que ele não voltasse para casa. Passamos três meses distantes, dividindo a casa, mas ele tinha os pratos e copos separados, a comida eu dava à distância e fechava a porta, com medo de pegar a doença e orando para que ele não pegasse. Todas as noites eu pedia que Deus o mantivesse com saúde para salvar muitas vidas e assim foi. Eu sou muito orgulhosa dele e tenho certeza que ele vai ganhar essa eleição e vai fazer muito por nós lá no Senado”, destacou Glaucia.

A presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, Auxiliares e Enfermeiros do Acre (Spate), Alesta Amâncio, pontuou a atuação de Dr. Jenilson na Assembleia Legislativa na luta por direitos para a categoria.

“É fácil falar que vai nos defender, difícil é fazer isso e o Jenilson fez. Sei que no Senado vai continuar nos defendendo, a turma da saúde está com você e vamos vencer isso, porque você é um herói”, disse.

Representantes do movimento de mulheres capoeirista do Acre também compareceu para reafirmar o seu apoio. “Nós estamos com ele, que é um representante que valoriza o esporte, a cultura, a educação e nós vamos estar bem representadas lá no Senado”, disse Ana Paula.

O candidato se emocionou com tantas homenagens, agradeceu pela festa e pela confiança que recebida. “Esta é a festa mais bonita que as mulheres fizeram para um candidato aqui no Acre. Eu sei o tamanho do compromisso e responsabilidade que um senador tem e não tenham dúvidas que assim como fiz até aqui, farei lá no Senado. Eu tenho procurado fazer a diferença na vida da população do nosso estado e representar bem todas vocês e o povo acreano”, disse.

Pontuando os altos índices de violência contra a mulher que são atribuídos ao Acre, Dr. Jenilson destacou que vai trabalhar por políticas públicas para tirar as mulheres dessa situação. “Trazendo políticas públicas que mudem a realidade dessas mulheres e seus filhos, com geração de emprego e renda contínua às nossas acreanas. Eu deixo meu compromisso de trabalhar muito, principalmente, pela saúde e segurança das mulheres”.

Dr. Jenilson afirmou que vai lutar por um hospital referência para a saúde da mulher. “Esse é um compromisso do nosso mandato, pois a mulher não precisa de médico e hospital de referência só quando está grávida, não. Ela tem problemas ginecológicos que precisam ter onde tratar. Sei a preocupação de vocês com a saúde dos filhos, hoje temos um hospital pediátrico que funciona para emergência e internação e nós vamos também trabalhar por um hospital referência para as crianças tenham atendimentos especializados”, disse.

O candidato recebeu a Agenda 21/2030 das Mulheres da Amazônia, se comprometeu a lutar pelas causas das mulheres e defendeu a participação das mulheres na política, ocupando os espaços de poder.