Em Brasiléia, Márcia diz que Acre tem vocação para o agronegócio

Em visita ao município de Xapuri, na região do Alto Acre, o candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), garantiu a construção da ponte da Sibéria. A demanda é um sonho antigo da população, uma vez que o Rio Acre divide a cidade de Xapuri, isolando o bairro da Sibéria do restante da cidade. Petecão disse ainda que seu governo vai levar água encanada ao bairro.

A promessa de Petecão foi feita durante a caminhada que o candidato fez com os apoiadores de Xapuri na sexta-feira, 16. O candidato criticou o atual governo, que fez a mesma promessa à população antes de ser eleito, no entanto, não realizou a obra, mesmo afirmando publicamente que se a ponte não fosse construída [ele, o governador atual] “vestiria uma saia”.

“O governador atual é inimigo da verdade. Ele veio aqui, fez um discurso, disse que se não fizesse a ponte ia vestir uma saia, até hoje a ponte não saiu. Ele enganou todo mundo. Mas, nós vamos ganhar o governo e nós vamos fazer a ponte da Sibéria. E vamos além, também levaremos água encanada à população da Sibéria”, afirmou Petecão.

A caminhada de Petecão em Xapuri reuniu centenas de apoiadores e foi concluída com a inauguração do comitê da coligação “Com a Força do Povo” no município.

Sérgio Petecão garantiu ainda a construção de um novo hospital em Xapuri, caso seja eleito governador. “Nós vamos fazer um hospital em Xapuri. Um hospital novo, porque esse que está aí não tem mais condições de funcionar. Eles já gastaram milhões e milhões fazendo reformas e nunca deram jeito. O governo Petecão vai fazer. Aqui é sem mentiras”, declarou Petecão.