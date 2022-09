O sarapatel político de Brasiléia

A SEMANA se inicia com várias pesquisas de opinião pública engatilhadas para governador e senador. A primeira a ser conhecida, é a encomendada pela FIEAC, que o ac24horas deve divulgar ao longo da manhã de hoje. Amanhã, será vez da TV-GAZETA tornar público os números do instituto contratado.

Na quarta-feira está prevista a pesquisa do PROS. Sexta-feira, será a vez do ac24horas soltar o resultado da pesquisa acertada junto a um instituto paulista. O detalhe é que todos os institutos contratados são de fora do estado, quebrando o ciclo de, em todas as eleições, somente se focar nos resultados dos institutos regionais. Nada contra os regionais, não se conhece nada que os desabone.

É bom deixar claro que pesquisa não elege ninguém, mas nesta reta de chegada já dá para fixar com uma maior nitidez quem tem um perfil de arrancada. Lembrando sempre que, nas últimas duas semanas de campanha podem acontecer situações que mudem a preferência do eleitorado. Portanto, quem aparecer em baixo não se desespere, e quem aparecer liderando, não comemore de forma antecipada. Eleição é um bicho imprevisível.

VER O QUE AS PESQUISAS DIZEM

TODOS os dirigentes da oposição com os quais converso, se mostram convictos de que vai haver segundo turno para o governo. O grupo do governador Gladson, está certo de tudo ser decidido já no primeiro turno. As urnas falarão.

CENÁRIO FAVORÁVEL

O CENÁRIO até aqui vem sendo favorável para o governador Gladson Cameli. Se vir a acontecer uma disputa de segundo turno, nem a oposição tem dúvida de que a presença dele será certa. E, é uma realidade.

OBSERVAÇÃO DE UM LEITOR

LEITOR ASSÍDUO do BLOG manda uma observação, para que se coloque com chance de se eleger deputado estadual pelo PL, o Coronel Augusto Maciel, ex-comandante do BEC. Fica feito o registro do leitor

A HORA DAS CRIANÇAS SAIREM

A PARTIR DE HOJE começa a reta final nas disputas para deputados federais e estadual, senador e governador. Daqui em diante, quem tiver cachimbo de barro vai quebrar. Hora de saírem os amadores e entrarem os profissionais da política, o joga vai começar agora.

HORA DE RIO BRANCO

O CANDIDATO a deputado estadual, o José Adriano da FIEAC; fechou as composições em torno da sua candidatura no interior, e agora entra de cabeça na briga pelos votos na capital. É um dos nomes fortes do PP.

EXPECTATIVA DE CAMPEÃ

O EX-PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, acredita que a sua filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB) deverá ser a mais votada para a Câmara Federal. “Nunca ela disputou uma eleição de tanta aceitação, como agora”, cita Vagner.

CONTINUA A PERGUNTA

CONTINUA a pergunta, e que só as urnas vão responder: “havendo segundo turno, quem irá pela oposição, para enfrentar o Gladson Cameli?”. Com a palavra, os candidatos Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT) e Mara Rocha (MDB).

CHEGOU AFINADO

QUEM começou uma campanha difícil como a de deputado federal do zero, era um novato na política, foi o candidato Fábio de Rueda (União Brasil). E, pelo volume e visual da campanha, chegou bem na reta final.

VOLUME CONCENTRADO

O QUE TEM SE NOTADO nesta chegada da campanha, é um volume concentrado do governo em duas candidaturas: Ney Amorim (PODEMOS) ao Senado: e, Orleison Cameli para deputado federal. A máquina estatal se encontra em peso nas duas candidaturas.

ENTREVISTA DESCONTRAÍDA

BEM AO SEU ESTILO descontraído, o candidato do PSD ao governo, senador Sérgio Petecão, deu o seu recado na sabatina de ontem do ac24horas, criticou o governo, e falou dos seus planos. Na democracia, a fala é livre.

BOM VISUAL

QUEM está com um bom visual de campanha, na capital, é o candidato a deputado federal Eduardo Veloso (União Brasil). Se isso se converterá em votos, é aguardar.

NINGUÉM SE ARRISCA

QUEM GANHA O SENADO? Tenho feito a pergunta aos muitos políticos, com os quais converso. E, a resposta é a mesma: “está embolado”. Dá para se notar que boa parte ficou pelo caminho por falta de estrutura ou por não ter caído no gosto popular; e os que ficaram devem decidir por detalhes na estrutura, nesta final. Márcia Bittar (PL), Alan Rick (União Brasil), Ney Amorim (PODEMOS) e Vanda Milani (PROS), são os nomes mais citados nas respostas, como embolados no andar de cima. Vamos ver se as pesquisas confirmam o cenário.

VANDA OTIMISTA

A CANDIDATA ao Senado, Vanda Milani (PROS), se encontra otimista: diz ter conseguido montar bases sólidas em quase todos os municípios; e vai jogar tudo na capital, reduto eleitoral onde sempre é bem votada.

FORTE ELEITORALMENTE

CASO CONSIGA atingir a meta de eleger a mulher Meire Serafim (União Brasil) a deputada federal: e Gilberto Lira (União Brasil), para deputado estadual; o prefeito Mazinho Serafim será forte em qualquer governo.

FÁCIL DEDUÇÃO

ELEIÇÃO para deputado estadual dá para se ter uma noção mais exata de que, quem tem mais chance de abiscoitar um mandato. Neste contexto o Tadeu Hassem, aparece com boa chance no REPUBLICANOS.

JEFERSON PURURUCA

ANOTE este nome. Dentro da chapa para deputado estadual do PSD, é um dos que se encontra com a campanha mais bem amarrada em toco que dá voto.

ERRO DE ESTRATÉGIA

O CANDIDATO Orleilson Cameli (PDT) fez uma estratégia errada ao se filiar ao PDT, cuja chapa a deputado federal, só tem dois nomes de peso com ele. Tivesse num partido como PP, teria a garantia que a chapa elegeria dois parlamentares, e ele poderia ser um deles. Para se eleger no PDT, dependerá do deputado Jesus Sérgio (PDT) não ter uma baixa votação. Mas, na política nada é impossível, e o Orleilson mostra garra na campanha, mesmo tendo entrado mais tarde no jogo.

PULARAM FORA

NA grande reunião política realizada pelo prefeito Tião Bocalom, sábado passado, no Parque das Acácias, quando foi anunciada a chegada da Márcia Bittar (PL) ao palco, o grupo do Sérgio Petecão saiu de fininho, por apoiarem a candidatura da Vanda Milani (PROS) ao Senado.

FORMA FÍSICA E VOTOS

A BELA candidata a deputada federal, Lana Vaz (PSDB), inovou na carreata do governador Gladson Cameli. Acompanhou boa parte do trajeto da comitiva na pernada de maratonista. Vamos ver se ela é boa de voto como de forma física. Estamos bem perto de saber.

VEZ DO PSOL

O ENTREVISTADO na sabatina de hoje do ac24horas, é o candidato ao governo, professor Nilson Euclides (PSOL). É um quadro preparado, além de ser um cientista político.

FECHA COM JV

A ÚLTIMA entrevista da sabatina do ac24horas terá o candidato ao governo Jorge Viana (PT), amanhã, encerrando o ciclo de entrevistas com todos os postulantes a senador e a governador.

MULHER E COMPETENTE

ME entusiasma ver mulheres disputando cargos eletivos, para quebrar o machismo nas casas parlamentares. E, me entusiasma muito mais quando é uma mulher com qualificação profissional, que passou bem pelo teste da gestão na PMRB, como a Socorro Neri (PP), disputa vaga na Câmara Federal.

FRASE MARCANTE

“NÃO arriscar nada é arriscar tudo”. Césare Cantú.