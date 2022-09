Mara destaca geração de emprego e melhorias na qualidade da saúde

A candidata do MDB ao governo do Acre, Mara Rocha foi recebida ao lado da deputada federal, Jéssica Sales pelos moradores da Cidade do Povo nesta quinta-feira, 15. Mara falou que o bairro faz parte de Rio Branco e não pode ser abandonado pelo governo como vem sendo feito nos últimos anos, e que fará uma política inclusiva, levando oportunidades de emprego, melhorias nos atendimentos de saúde e garantiu transformar o bairro em um polo para atividades esportivas.

A militância de Mara, que se uniu com os apoiadores da deputada Jéssica Sales, tomou de conta das ruas da Cidade do Povo, enquanto as candidatas falavam com os moradores e comerciantes nas principais ruas e avenidas do bairro.

“A Cidade do Povo é um bairro que deve ser contemplado com os serviços públicos e vejo a população reclamando do abandono que se encontro. Por isso, quem quer mudança, quer uma saúde de qualidade, uma infraestrutura digna a todos, vai abraçar nossa candidatura, sinto isso quando converso com as pessoas e vejo nos olhos delas a esperança de um Acre melhor. Quero ser governadora para garantir os serviços públicos também aqui na Cidade do Povo. A população aqui precisa de nossa atenção e sendo governadora vou garantir as condições necessárias para geração de emprego e renda”, destacou Mara.

A deputada Jéssica que fez questão de andar por várias ruas ao lado de Mara e discursar em meio a caminhada, estava bastante otimista com a receptividade dos moradores. “Ano passado estive aqui na Cidade do Povo e a população falava da falta de assistência do Estado na saúde, descaso com a educação falta de ações na cultura, esporte e lazer. Então fiz questão de vir fazer campanha aqui com a Mara, para dizer que é possível mudar esse cenário. Vamos dar um voto de confiança em uma mulher honesta, compromissada, vamos com Mara Rocha”, afirmou Jéssica.

Depois da caminhada, Mara participou da reunião com as mulheres da Cidade do Povo no período da noite na quadra de grama sintética do bairro. O evento reuniu mulheres, crianças e lideranças da região.