Laudivon é empossado membro efetivo, vice-presidente e Corregedor Eleitoral do TRE-AC

O candidato ao Senado Ney Amorim (Podemos) reafirmou a sua defesa por um hospital do câncer com equipamentos de última geração no Acre e afirmou que lutará em favor das pessoas Downs e autistas no estado, em entrevista à TV Acre, na manhã desta sexta-feira, 16.

Na sabatina com a jornalista Elizânia Dinarte, do Jornal do Acre – Primeira edição, Ney Amorim apresentou as principais propostas para o estado, quando tomar posse no Senado da República, no próximo dia 1º de janeiro de 2023.

O candidato do governador Gladson Cameli (Progressistas) lamentou também a morte do professor Marcos Afonso, um dos grandes expoentes da vida acadêmica e política do Acre, de câncer nesta sexta, e destacou que uma de suas principais bandeiras de luta será justamente a instalação do Hospital do Câncer do Estado do Acre.

De acordo com Ney, a ideia é que o HC do Acre opere com equipamentos de alta tecnologia disponíveis hoje no mercado, para que as pessoas com a doença não precisem mais se deslocar da Unacom (a Unidade de Tratamento do Câncer de Rio Branco) para outros centros do país.

Ainda na área da medicina, Ney ressaltou que em Brasília vai lutar para a criação da Universidade Estadual do Acre (UEA) que terá mais uma faculdade de medicina, além de trabalhar para que médicos que se formem no estado tenham toda a infraestrutura necessária para exercer o ofício aqui. A ideia é que as condições de trabalho sejam acompanhadas de ótimos salários, evitando a evasão profissional para outras unidades da federação.

“Tenho um filho que faz medicina aqui, que tem o Fies [programa do governo federal para financiamento dos estudos], e que quando se formar ficará aqui. Eu vou vê-lo lá no município do Jordão, ajudando as comunidades locais e as comunidades indígenas”, ressaltou o candidato.