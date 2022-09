Alunos se jogam em canal no Parque do Tucumã para fugir de assaltantes; um ficou ferido

Dezenas de alunos da Escola de Ensino Fundamental Raimundo Gomes de Oliveira, localizada na Avenida Central, no Conjunto Tucumã I, em Rio Branco, viveram momentos de terror na manhã dessa quinta-feira 15, quando dois homens que estavam numa motocicleta armados assaltaram um grupo de estudantes que conversavam nas proximidades da área de quadras de esportes.

Era horário da saída e dezenas de alunos que assistiram a cena saíram correndo desesperados em busca de ajuda. Na ânsia de escapar dos bandidos, alguns deles caíram no córrego de águas poluídas que cruza o parque e foram retirados por colegas. Diante do pânico causado, os bandidos fugiram levando várias mochilas de alunos. Um deles, P.H. (13) torceu o tornozelo e teve que ser medicado no pronto-socorro, devendo ficar 7 dias sem poder tocar com o pé atingido no solo.

Na quinta-feira (15) as aulas acabaram mais cedo, pouco depois das 10h, e como de costume centenas de alunos cruzaram a Avenida Central e foram para o Parque do Tucumã, que é passagem obrigatória para cerca de 80% dos estudantes que residem no conjunto do mesmo nome.

A população reclama que não existe nenhum tipo de policiamento no Parque do Tucumã, o que facilita a ação dos assaltantes, que quase todos os dias fazem vítimas na região. “A Polícia só passa na rua principal, nunca no parque propriamente dito”, comentou o pai de um dos alunos.

De acordo com os pais dos alunos assaltados, quase todas as mochilas foram roubadas, a exceção de uma, foram abandonadas na região do bairro Jardim Primavera e recuperadas por policiais militares que realizam buscas na tentativa de prender e identificar a dupla, já que existe imagens deles na fuga.