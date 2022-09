Acreano frita ovo no asfalto quente e vídeo viraliza nas redes sociais

O Acre é conhecido por ser um estado que tem um sol para cada morador no período do verão amazônico. Na última terça-feira, 13, com a sensação térmica próxima dos 40°, um morador de Cruzeiro de Sul, Anderson Penha, 22 anos, resolveu fritar um ovo no asfalto quente do bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul.

O vídeo vem viralizando nas redes sociais devido a ideia e a alta temperatura em solo acreano. De acordo com o homem, a ideia ocorreu após perceber o imenso calor na região do Vale do Juruá. “Tava um calor. Cheguei às 10h, coloquei a panela na calçada da casa. Quando foi às 2 horas da tarde, o ovo frito está guardado aqui em casa ainda”.

O internauta colocou uma frigideira sob o sol por cerca de 10 minutos e depois quebrou o ovo, que fritou quase instantaneamente. “Será que tá quente? Aqui é ao vivo, no Acre, em Cruzeiro do Sul. Tá pensando que é só no Ceará que faz sol?”, disse o homem no pequeno vídeo de 30 segundos.

Veja o vídeo: