Pesquisas confirmam tese de Bittar

Todas as pesquisas eleitorais divulgadas até agora confirmam uma tese sustentada pelo senador Márcio Bittar desde antes das eleições municipais de que a disputa deste ano se daria entre o governador Gladson Cameli (PP) e Jorge Viana (PT), ou seja, entre a direita e a esquerda. Segundo ele, Mara Rocha (MDB) e Sérgio Petecão (PSD) estão no mesmo campo de Gladson Cameli, portanto, inviáveis para capturar votos dele que é o governador, ainda por cima carismático.

Márcio dizia que a melhor alternativa para todos era se manterem unidos a Gladson Cameli, porém, nem ele mesmo conseguiu em função do projeto político de eleger Márcia Bittar senadora da república. Márcia chegou a compor de vice, mas a entrada do deputado federal Alan Rick (União Brasil) no jogo desarticulou Márcia da chapa de Gladson.

As pesquisas feitas desde o início da corrida eleitoral demonstram que realmente o governador pode vencer, inclusive, no primeiro turno. independente do resultado e apesar de ser candidato pró-Bolsonaro ao governo do Acre, Bittar continua aliado de Cameli, principalmente se houver um improvável segundo turno entre o governador e Jorge Viana representante da esquerda que ele jamais abraçaria.

“Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição anterior, mesmo que o agrave”. (Carlos Drummond de Andrade)

. Estando correta a pesquisa do Instituto Perfil, o candidato Jenilson Leite (PSB) foi o que mais cresceu na disputa para o Senado.

. O deputado federal Alan Rick (União Brasil) cristalizou os votos em 30%; se o quadro não for alterado nos próximos 18 dias, poderá vencer a eleição com certa folga.

. O desafio de Ney Amorim é colar os votos em Gladson; para quem é candidato ao Senado a poucos dias, 15 pontos já é muita coisa; seu principal inimigo é o tempo.

. Márcia acredita na virada de jogo nessa reta final que, na verdade, é quando realmente começa a guerra por votos.

. Márcia tem em mãos um vídeo gravado pelo presidente Bolsonaro pedindo votos para ela no horário político.

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo!

. Sendo o Acre bolsonarista, a candidatura de Jorge Viana/Marcus Alexandre ao governo bate no teto, mesmo o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral.

. Se metade dos votos de Ciro Gomes migrarem para Lula, a eleição será definida no primeiro turno.

. “Eu não acredito”, diz o irmão Raimundo.

. Não é uma questão de fé, irmão; não se ofenda, mas de números.

. Porém, lembra o irmão Raimundo, que pesquisa nunca elegeu ninguém; do contrário, Bocalom nem seria prefeito.

. Muitos eleitores estão sem deputados federais, é o que mais se vê nas reuniões sérias feitas nas casas.

. Para presidente e governador, está cristalizada também.

. No Acre, por exemplo, é o Bolsonaro e o Gladson!

. O feminicídio continua aumentando no Acre.

