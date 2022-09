Rio Branco estuda decretar emergência ambiental devido à seca do Rio Acre

A Defesa Civil de Rio Branco confirmou na manhã desta segunda-feira (12) a possibilidade de pedir a decretação de emergência ambiental por conta da seca do Rio Acre. “Temos a possibilidade”, disse Claudio Falcão, chefe da Defesa Civil na capital.

A vazante do Rio Acre vem batendo recordes nos últimos dias. Isso faz com que a Defesa Civil tenha de abastecer regularmente 21 comunidades, especialmente rurais, com água potável. Açudes e poços estão secos e não há outro meio de se obter água de qualidade que não seja pela ação do poder público.

O Rio Acre amanheceu com 1,32 metro de volume de água, mostrando que subiu um pouco devido à chuva que caiu no fim de semana. No entanto, a situação ainda é difícil. “Ainda é muito crítico. Só resolveremos isso em novembro”, prevê Falcão.

O Saerb, que abastece a capital, recomenda economizar água e evitar toda forma de desperdício.