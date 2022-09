No senado, Alan lidera com 29%, Ney 15%, Jenilson 13% e Márcia 11%

O Instituto Perfil, empresa de pesquisa contratada pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), também divulgou nesta segunda-feira, 12, os números da disputa do senado no Estado. De acordo com o levantamento estimulado, o candidato Alan Rick (UB) aparece na liderança com 29,1% e na segunda colocação surge Ney Amorim (Podemos) com 15,1%. Na terceira posição aparece Jenilson Leite (PSB) com 13,9%, seguido por Márcia Bittar (PL) com 11,2%. Vanda Milani (PROS) aparece com 5,2%, Nazaré Araújo (PT) 4,4%, Sanderson Moura (PSOL) 2%, e Dimas Sandas (AGIR) 0,4%. Indecisos registraram 11,2%, brancos e nulos 5,8% e não responderam 1,5%.

No cenário espontâneo, Alan Rick também lidera com 17,5%, Jenilson aparece 9,8%, Ney 8,5%, Márcia 6,5%, Vanda 3,4%, Nazaré 3,1%, Sanderson 1,3% e Dimas 0,1%. Outros candidatos registraram 0,9%. Não responderam registraram 1,9%, brancos e nulos 4,1% e indecisos 43,2%.

No quesito rejeição, Márcia lidera com 19,2%, seguida por Ney com 13,6%, Nazaré 10,7%, Alan 8,6%, Vanda 6,3%, Dimas 5,6%, Sanderson 5,3% e Jenilson 5%. 3,2% não responderam e 16,5% não rejeita nenhum candidato. 5,9% rejeita todos os candidatos.

O instituto aferiu também quem seria o candidato mais preparado para assumir o senado caso o presidente Jair Bolsonaro fosse reeleito. De acordo com pesquisa, Alan aparece com 30,5%, seguido por Márcia Bittar com 17,7%. Ney aparece com 13,3%, Jenilson 12,9%, Vanda 4,1%, Nazaré 2%, Sanderson 1,5% e Dimas 0,4%. 9,5% não responderam e 8,1% nenhum destes.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com a Identificação AC-07846/2022.