Ney quer alocar pequenos negócios em um só ambiente para estimular empreendedorismo

Rodeados por dezenas de apoiadores, o candidato a reeleição para o governo do Acre, Gladson Cameli, junto a Mailza Gomes e Ney Amorim, postulante ao senado, participaram neste domingo, 11, do Encontro com a Juventude e Mulheres Progressistas, na sede do partido.

Com muita animação e dançando os jingles de campanhas, os políticos foram recebidos em uma grande festa. Gladson agradeceu o apoio do público presente. “Gratidão a todos que estão com a gente nesta jornada, vamos juntos avançar mais”, disse.

Ney Amorim reforçou a parceria com o governador e comentou estar impressionado com todo o esforço dos representantes do Partido Progressista.

“Ultimamente o que mais eu tenho feito nos nossos encontros é agradecer, então eu quero aqui agradecer a todos vocês e ao nosso governador Gladson Cameli, pela confiança, pelo abraço. É uma alegria e uma honra estar junto dele nesta caminhada e se Deus quiser, você é merecedor de ganhar esta eleição no primeiro turno”, disse.

Ainda estiveram presentes, o presidente da Aleac, Nicolau Júnior e candidatos para deputado estadual e federal da chapa majoritária no Estado.