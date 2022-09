Horário de atendimento passa a ser das 7h às 17h da tarde na prefeitura de Rio Branco

A cachaça Jiboia, fabricada no município de Acrelândia, representou o Acre nos últimos dias em um dos maiores festivais de bebidas destiladas do mundo.

O produto acreano foi convidado para ser exposto no Festival Whisky N Rum Show, que aconteceu em Copenhagen, Dinamarca, na sexta e sábado da semana passada, nos dias 2 e 3 de setembro.

A cachaça é 100% acreana e foi criada pelo engenheiro eletricista e advogado Jakson Soares que é mestre cachaceiro desde 2014 após fazer um curso em Minas Gerais, terra das melhores cachaças do país e especialização em São Paulo. Em outubro do ano passado, a cachaça, que já começava a chamar atenção e exportar para outros estados, foi personagem da página Gente, Economia e Negócios do ac24horas.

Durante a entrevista, o empresário contou que os motivos da escolha do nome se refere a Jibóia ser seu apelido na primeira graduação, o animal era guardado dentro de potes com cachaça e por ser um símbolo de proteção para os indígenas.

No festival no país europeu, a Jibóia foi uma das cinco bebidas do Brasil convidadas e a única da Região Norte presente.

“Foi simplesmente fantástico. Recebemos centenas de visitas no estande, a Cachaça Jibóia chamou atenção pelas cores do rótulo. Quando contamos todos os detalhes, toda a experiência e referências, as pessoas ficam extasiadas. Temos, ainda, todos os projetos socioambientais que os europeus adoram e incentivam”, disse Jakson ao portal G1.

O sucesso da bebida impulsiona a empresa que já pensa no lançamento de nova linha de cachaças ainda este ano.