Gladson quebra protocolo e chega de mototáxi em mega carreata no Calafate

Em campanha no Juruá, a candidata do MDB ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha participou de reunião no seu comitê em Rodrigues Alves ao lado das deputadas Jéssica Sales, Antonia Sales e da sua candidata ao Senado, Márcia Bittar.

Mara disse que é muito bom também chegar aos municípios do Juruá e ser bem recebida ao lado de Jéssica Sales campeã de recursos na região.

As candidatas participaram pela manhã de reunião com a militância e apoiadores no comitê do MDB de Rodrigues Alves, e depois seguiram visitando o comércio. Mara, Márcia, Jéssica e Antonia Sales foram abraças pelo povo e receberam mensagem de apoio as suas candidaturas.

Na parte da tarde Mara participou de uma mega carreata em apoio a sua candidatura, de Márcia Bittar, Jéssica e Antonia Sales no município de Mancio Lima.

“Que receptividade maravilhosa, só tenho a agradecer Mancio Lima pelo carinho e confiança em nossas candidaturas. Tenho certeza que esse povo vai eleger Jéssica Sales deputada federal, Márcia Senadora e Antonia Sales deputada estadual. Preciso dessas mulheres guerreiras ao meu lado para melhorar a vida dos acreanos, gerando emprego, melhorando os atendimentos médicos especializados, com exames e medicação aqui também no Juruá”, destacou Mara.

A candidata aproveitou para reafirmar seu compromisso em investir muito na área rural dos municípios. “Na área rural vamos investir em assistência técnica, melhoramento de ramais e parcerias com abertura de crédito para o pequeno e médico agricultor poder produzir. Tenham certeza que vamos tirar o Acre desses índices negativos que se encontra atualmente, por culpa de uma política errada de florestania, somados a estes quatros últimos anos de brincadeira com a coisa pública, que não teve compromisso com a população do Acre em detrimento de abastecer empresas do Amazonas com os recursos do nosso Estado”, disse Mara.

A noite, ao lado das deputadas e de Márcia Bittar, Mara participou de reunião na comunidade dos Virgínios.