Substituto de Mailza na chapa de Gladson pode ser um deputado 

Que a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA), vice na chapa do governador Gladson Cameli, está pendura é fato. Como se diz no jargão popular: “Mailza está pela bola sete, numa sinuca de bico”. Juridicamente falando é quase impossível mantê-la no posto. Gladson não poderá esperar muito, sob pena de ver prejudicada sua campanha à reeleição.

Uma fonte confiável do Palácio Rio Branco disse à COLUNA que o governador deverá tomar uma decisão até amanhã (sexta-feira). Revelou que o nome da ex-prefeita e candidata a deputada federal pelo PP, Socorro Neri, não está sendo avaliado para substituir Mailza. Gladson busca alguém que seja técnico, experiente que poderá ser, inclusive, um deputado estadual.

Porém, nada será feito sem uma conversa franca e aberta com a senadora Mailza Gomes. “O governador tem um profundo respeito e muito carinho pela senadora; ele lamenta toda essa situação, pois gostaria muito de tê-la consigo na chapa vitoriosa nas eleições deste ano”, concluiu.

“O pau que dá no Chico, nunca dá no Francisco; é só retórica”. (Raimundo Coco)

. O governador Gladson concentra todos os esforços da campanha para vencer a eleição no primeiro turno.

. O PT está convicto que Jorge Viana disputa o segundo turno com Gladson Cameli.

. A assessoria do governador acha prudente ele não participar de debates com candidatos que estão bem abaixo nas pesquisas.

. É uma decisão que não se sabe o resultado; se será bom ou ruim, sempre haverá dúvidas.

. Consta que a confusão na aldeia do MDB é grande!

. A maior reclamação dos candidatos a deputado estadual e federal são as listas que os cabos eleitorais estão apresentando para o dia “D”.

. Todo mundo de bico seco.

. Por essa época é comum a presença de cabos eleitorais em lojas de eletrodomésticos e material de construção; sinal de que está rendendo.

. Bom para a economia.

. A disputa para o Senado está embolada; as estruturas estão se confrontando.

. O prefeito Tião Bocalom aposta com quem quiser que o senador Sérgio Petecão vai estar no segundo turno.

. A vida aqui só é ruim/ quando não chove no chão/ mas se chover de dá de tudo/ fartura tem de porção/ tomara que chova logo/ tomara meu Deus tomara…

. Muitas operações devem acontecer até o dia das eleições.

. E não é na Fundação Hospitalar!

. Bom dia!