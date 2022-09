Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (8) R$ 60 milhões no prêmio principal

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (8) o sorteio 2.517 da Mega-Sena com prêmio estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 18h e as apostas podem ser feitas até às 17h.

Esta semana, o sorteio da Mega foi adiado por conta do feriado do dia 7 de setembro.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece no sábado (10), às 18h. É possível apostar até as 17h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do Acre.