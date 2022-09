Gladson faz exames que descartam diagnóstico de Covid-19

Em reunião realizada no Afa Jardim, nesta quarta-feira, 07/09, com mais de 300 líderes, a apostola Dayse Costa oficializou o apoio a Alan Rick (União Brasil) como o candidato a senador da Igreja Renovada e o de Gerlen Diniz (Progressistas) para deputado federal. Segundo a apóstola, ambos foram escolhidos após muitas conversas e acompanhamento do mandato de ambos.

“Eu acompanho e cobro. Sempre que tem alguma pauta que fere os nossos valores, os valores cristãos, que prejudica a população, eu mando mensagem para o deputado Alan Rick que tem sido a nossa voz lá na Câmara Federal. Com ele no Senado, passarei a cobrar Gerlen na Câmara e tenho certeza que Alan continuará esse trabalho no Senado.” – disse a apóstola.

Alan Rick é deputado federal em segundo mandato, está licenciado para se dedicar a campanha de Senador, e Gerlen Diniz é deputado estadual.

O apoio de outros grandes líderes evangélicos já estão consolidados em torno da eleição de Alan Rick. O pastor Moreira, da Quadrangular do Acre, o pastor Pedro Abreu, presidente da CEIMADAC – Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembléias de Deus no Acre -, o líder da Igreja da Graça Pr. Denilson, os pastores Carlos Alberto e Milca Santos, da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul (ADSUL) e o pastor Agostinho da Igreja Batista do Bosque são exemplos.

No evento com a Renovada, Alan Rick reafirmou o compromisso com as pautas em defesa da vida e da família. “Vocês, meus eleitores, são contra a ideologia de gênero, a legalização do aborto e a descriminalização das drogas ilícitas. É por isso que tenho lutado e seguirei lutando contra tudo isso. Serei sua voz no Senado Federal” – declarou.