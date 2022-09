Pastor André Valadão ignora Influenciadora acreana durante a ExpoAcre Juruá

Nesta segunda-feira, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia. Infelizmente, não tem muito o que se comemorar. Além do Acre está na quarta posição no ranking de queimadas no país, um pescador fez imagens que comprovam a falta de respeito da sociedade com o meio ambiente.

O homem, que não teve sua identidade revelada, contou que foi pescar com um amigo no Igarapé Judia e se deparou com dois cachorros mortos, já em estado de putrefação, que foram jogados dentro do Igarapé Judia.

O pescador afirma que a situação não é nova. “Aqui é próximo ao ramal José Carlos onde existe uma espécie de canil e nos deparamos com dois cachorros mortos dentro da água e ossadas de outros cães também. Isso é um absurdo”.

O homem conta que o mau cheiro é insuportável e pede ajuda das autoridades. “A gente pede socorro para o igarapé e para os moradores que são vizinhos do Judia. É um fedor que ninguém aguente e as autoridades precisam tomar uma providência”, apela.