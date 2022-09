“Dinossauro” chama atenção em desfile cívico da independência, em Rio Branco

O Andirá comprova mais uma vez o bom trabalho realizado em suas categorias de base. O Morcego, como é conhecido pela sua torcida, conquistou na tarde desta terça-feira, 5, no Estádio Florestão o bicampeonato acreano na categoria para jogadores até 17 anos.

Na final, o Andirá venceu na grande final o Atlético Acreano por 1 a 0 com gol do atacante Adriano já no segundo tempo da partida.

Com a conquista do título, o Andirá será o representante do Acre mais uma vez na Copa do Brasil Sub-17 no ano que vem.

Crédito da foto: Manoel Façanha