Com presença de apoiadores em sabatina, Márcia Bittar diz que vai cumprir missão de Bolsonaro

Nesta terça-feira, 6, foi realizada a última noite de sabatina com os candidatos ao senado do Acre, com a entrevistada Márcia Bittar. Todos os postulantes passaram desde a semana passada, pelos estúdios do ac24horas, declarando suas propostas e opiniões sobre temas importantes, em busca do aumento de seus eleitorados.

A presença e festa dos apoiadores foram comuns entre a maioria dos candidatos e não foi diferente com Bittar, que diante de tanta comemoração, chegou a declarar seu amor por eles e disse que sua campanha é realizada a pedido do presidente Bolsonaro.

“Eles me amam e eu amo eles. Eu estou muito feliz com a minha campanha, porque estou falando o que penso, seguindo o plano original que é aceitar e fazer a missão que o Bolsonaro me deu, que é ser candidata ao senado. Eu recebi esse chamado dele no palácio do Planalto e pronto, eu bati continência e aceitei”, destacou.

Para o editor-chefe do ac24horas, Marcos Venicios, esta primeira parte da sabatina ocorreu super bem, com a participação de vários grupos de pessoas que acreditam na força do jornal, que está buscando trazer o debate para o campo democrático e diplomático.

“Quem acompanhou nossas sabatinas viu que em nenhum momento teve agressão, não teve pedido de direito de resposta, todos se respeitaram. Esta é a forma do ac24horas contribuir com a democracia até o dia da eleição”, comunicou.

E não acaba por aí, mais uma rodada, de entrevistas, desta vez com os postulantes ao governo do Estado, inicia na noite desta quarta-feira, 7, com o governador Gladson Cameli, a partir das 19h30, ao vivo no YouTube e Facebook do ac24horas. Não perca.

Acompanhe o vídeo: