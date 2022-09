Previsão aponta tempo seco e ensolarado com noite amena nesta terça-feira no Acre

O Ministério Público do Trabalho (MPT) emitiu recomendação para que a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) deixe de cometer atitude antissindical. O documento oficiado no dia 31 de agosto tem por base uma denúncia do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) depois de assédios cometidos por membros da gestão da unidade contra diretores da entidade em visita realizada durante a greve.

Devido ao assédio, o setor jurídico do Sindicato assumiu o caso para que haja a correção da postura dos agentes públicos que, segundo a Constituição Federal, devem respeitar as prerrogativas dos sindicalistas de realizarem visitas as unidades de saúde, permitindo reuniões com membros da categoria para recebimento de denúncias.

Na recomendação, o MPT alerta pela possibilidade de ajuizamento de ação e de punição dos gestores caso haja novo cometimento de irregularidade.

Na época do assédio, os assessores da gestão da Fundhacre começaram a seguir o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, a todos os espaços em que ele realizava visitas, intimidando trabalhadores que só puderam fazer denúncias sobre as irregularidades do estabelecimento de saúde depois que o sindicalista entrou em uma sala e trancou a porta, impedindo que um assessor de colete ouvisse a conversa.

A situação resultou em desentendimento, porque os representantes da administração insistiam para continuar acompanhando, gerando conflito, momento em que o presidente do Sindmed-AC alertou sobre o assédio, existindo registro fotográfico e em vídeo da situação.

Ignorando a legislação, representante da Fundação ainda tenta processar o líder do Sindicato dos Médicos que promete medida jurídica para impedir que a repressão continue.