Marido impede esposa e filhos de comerem ao acorrentar porta de geladeira no Acre

As obras do ramal que liga o município de Porto Walter a Cruzeiro do Sul e ao restante do Acre foram concluídas nessa segunda-feira, 5. As frentes de serviço do governo do Estado e da prefeitura abriram 44 quilômetros de caminho na mata fechada.

Parte da via já existia e agora somados aos 44 quilômetros abertos na floresta, o ramal fica com extensão total de 84 quilômetros. A viagem tem duração de 4 horas e meia com a travessia dos Rio Juruá Mirim e Paraná dos Mouras, feita em balsas.

A caravana formada pelo prefeito César Andrade e diretor presidente do Deracre, Petrônio Antunes, e demais membros, percorreu toda a extensão do Ramal e chegou à Porto Walter nesta segunda feira comemorando.

“É um sonho de todos nós, principalmente de quem sentiu na pele o que era um município isolado, e das pessoas que foram enganadas com muitas promessas. Esse projeto começou a ser desenhado e iniciado em 2019, e agora em nossa gestão com o apoio do Governo do Estado esse sonho pôde sair do papel. Eu agradeço a Deus e a todos que empenharam esforços nesse projeto importantíssimo para a nossa cidade e para o Acre”, destacou o gestor.

Além da integração dos municípios, a via garante a mobilidade das pessoas, que não precisarão mais enfrentar viagens que podem demorar mais de um dia pelo Rio Juruá até Cruzeiro do Sul, nem pagar frete de avião. E o acesso vai garantir o escoamento da produção agrícola e pecuária aquecendo a economia.

No dia 24 de setembro, durante o 7º Festival do Milho de Porto Walter, uma grande caravana de Cruzeiro do Sul, com cerca de 150 pessoas, deverá chegar ao município em motos, jeeps e quadriciclos.

MOVIMENTO

O Ramal já recebe fluxo de motos e carros que saem de Porto Walter para Cruzeiro do Sul e vice versa e últimos dois dias cerca de 60 pessoas já percorreram o trecho.

O servidor público, Adriano Rosas, que gastava mais de 7 horas de barco entre as duas cidades, conta animado que fez o percurso em menos de 5 horas entre Porto Walter Cruzeiro do Sul pelo novo ramal.

“Esse ramal tinha que ter saído a muito tempo. A viagem nem se compara com 7 horas de viagem que gastamos entre os municípios dentro de um rabetão com o rio seco ou 1 dia e meio de barco com o Juruá cheio. Foi um sonho realizado”, disse.