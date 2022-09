Fumaça deve causar alto níveis de poluentes neste feriado da Independência no Acre

Se forem mantidos os níveis registrados na manhã desta terça-feira (6), o dia 7 de Setembro no Acre pode ser marcado por alta concentração de material poluente na atmosfera. A rede de monitoramento da qualidade do ar do Ministério Público Estadual mostrou situação preocupante com várias marcações em vermelho e roxo -níveis altos e críticos de poluição causada pela fumaça das queimadas urbanas e rurais.

O Purple Air, a plataforma usada pelo MP do Acre, mostra em tempo real a qualidade do ar em todo o Estado. O ac24horas solicitou manifestação da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco e aguarda resposta. Já o médico Guilherme Pullici reafirma os perigos da má qualidade do ar para a saúde, especialmente se levada em conta que a umidade relativa anda baixa por causa do tempo seco. “As pessoas devem tomar cuidado, se hidratar, proteger a pele e os olhos, se possível, e se resguardar”.

O portal O Tempo Aqui, de Rio Branco, não vê possibilidade de chuva na Semana da Pátria no Acre. “A intensa incursão de uma massa de ar polar, que começou a chegar ao Acre no último sábado, dia 2, deixa o tempo firme, seco e ensolarado durante a Semana da Pátria de 2022, no Acre. Não chove, pelo menos até o próximo sábado”, informa o portal em prognóstico publicado na segunda-feira (5).

Além disso, a umidade relativa do ar estará baixa: “as tardes desta semana, além de muito sol, estarão com baixa umidade do ar, podendo ficar entre 20 e 30%, o que caracterizará estado de atenção para a saúde humana”.