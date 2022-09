Vídeo: Nazaré sai em defesa da democracia no ac24horas

Dezenas de militantes históricos do Partido dos Trabalhadores (PT), se mobilizaram em frente a sede do jornal ac24horas neste domingo, 4, em apoio a candidata ao Senado da República, Nazaré Araújo, a 6° sabatinada com postulantes ao Congresso Nacional.

Dentre as figuras ilustres que marcaram presença no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, estão pessoas que ajudaram na construção do PT, entre as quais, estão o professor universitário Edegard de Deus, Regina Lino, Flora Valadares, Tarso de Brito, Maria Ducarmo, Lucinda, Louro do PT, o deputado estadual Daniel Zen e Rose Scalabrin, esposa do ex-deputado federal Sibá Machado.

O professor Edgard de Deus, defendeu o nome de Nazaré Araújo ao senado da República. “Precisamos ter pessoas que ajudem na preservação da Amazônia”, declarou.