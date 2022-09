Sindmed estuda encaminhar ação civil contra a gestão devido problemas no hospital de Sena

Na noite desta sexta-feira, 2, o governo do Estado emitiu uma nota se posicionado acerca do acidente ocorrido no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com a nota assinada pela secretaria de saúde, Paula Mariano e o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, o paciente envolvido no acidente foi imediatamente atendido e transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde realiza exames mais detalhados. “A família foi devidamente informada e os procedimentos técnicos e administrativos adequados foram realizados”, diz trecho.

Acerca da obra que vem sendo efetuada no hospital, o governo informou que a unidade está sendo reformada e ampliada num investimento de R$ 15 milhões, para que possa melhorar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde. “O Estado reforça o compromisso com a saúde pública e com os princípios que norteiam a transparência e o cuidado com as pessoas. Esclarece ainda que as causas do acidente serão minuciosamente investigadas”.

O diretor administrativo da unidade de saúde em Sena Madureira, Michael Kelles, declarou ao ac24horas que o Estado aguarda um laudo técnico do Corpo de Bombeiros sobre as causas do desmoronando do forro que, na ocasião, deixou um paciente em estado grave.