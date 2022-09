Líder do CV que arrecadava dinheiro da facção é ferido a tiros na cabeça em emboscada

O líder da organização criminosa Comando Vermelho (CV), Luís Cláudio Andrade Santos, de 42 anos, mais conhecido no mundo do crime por “Claudinho ou Gaúcho” foi ferido a tiros em via pública na madrugada deste domingo, 4, na rua Laranja, no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Luís era responsável pela arrecadação do dinheiro da facção da região e estava caminhando quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta. O garupa desceu da moto, e com uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção de “Gaúcho”, que foi atingindo com dois projéteis na cabeça, um nas costas e outro na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Ao escutarem os tiros, moradores saíram de suas casas, foram averiguar o que havia acontecido e encontraram Luís Cláudio ferido. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o Luís ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Os autores do crime não foram presos. A Polícia informou ao ac24horas que “Gaúcho” é uma liderança do CV e era o responsável pela a arrecadação do dinheiro da facção na região.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).