Idoso de 70 anos também é vítima de afogamento em Rio Branco

O idoso Francisco Carlos Martins, de 70 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, 4, ao mergulhar nas águas do Rio Acre, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Populares acionaram uma guarnição do Corpo de Bombeiros informando que um homem havia se afogado dentro do Rio Acre. Os militares chegaram ao local, mergulharam e inicialmente não conseguiram encontrar o corpo do idoso. Foi pedido apoio a equipe de mergulhadores do 2° Batalhão e com ajuda de equipamentos Francisco foi encontrado no fundo do Rio.

Populares informaram a reportagem do ac24horas, que o idoso era acostumado a tomar banho no Rio Acre e gostava de fazer apneia na água, porém desta vez o idoso não retornou a superfície. Informaram ainda que Francisco antes de entrar nas águas estava consumindo bebida alcoólica.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.