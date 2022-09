Cavalgada da ExpoAcre Juruá tem 450 participantes e feira já movimenta R$ 10 milhões

A cavalgada da ExpoAcre Juruá 2022, ocorrida neste domingo, 4, em Cruzeiro do Sul, contou com cerca de 450 participantes, incluindo quem foi à cavalo, em quadriciclos e em veículos de comitivas.

No trajeto da rotatória do bairro da Cohab até o local da Expoacre, na área do Estádio Arena do Juruá, teve muita animação, mulher bonita e cavalos de raça. Parte do percurso foi feito em trechos da Rodovia AC-405 em obras e o restante, com a duplicação já concluída.

O governador Gladson Cameli, que liderou a cavalgada, diz que a noite o evento será fechado com chave de ouro. “Não houve nenhum incidente grave e vamos fechar hoje com chave de ouro. A Expoacre é um patrimônio da população e só vamos melhorar a cada ano. Eu agradeço a Deus, ao Sebrae, Federações, instituições e a população que participa desde o começo. A Expoacre Juruá é um sucesso e já deu certo”, pontuou.

Cameli disse extraoficialmente que em duas noites de Expoacre Juruá R$ 10 milhões circularam no evento e também anunciou que a área do Estádio Arena do Juruá, será o local fixo do evento. O espaço será denominado Parque de Exposições Orleir Cameli.