Vice de Bittar defende atuação de psicólogos e dentistas em escolas

O candidato Alan Rick é o convidado para a sabatina na noite desta sexta-feira, 2, diretamente dos estúdios do ac24horas. Acompanhado do filho e cercado por diversos apoiadores, o postulante disse se sentir empolgado para a entrevista.

“Tenho feito o meu melhor e lutado muito pelo povo do Acre, buscando gerar mais empregos, na batalha por uma educação e saúde de qualidade para as nossas pessoas. É isso que queremos, estar mais próximo de todos, defender os valores que devemos e fazer um Acre maior e melhor. Eu sou um candidato que representa o nosso povo. A bíblia diz que devemos olhar para todos e orar por aqueles que precisam, o que queremos é seguir em frente, com trabalho honesto e trazer o melhor para o nosso Estado”, afirmou.

Antes da entrevista, Rick se encontrou com Roberto Vaz e revelou estar entusiasmado para a conversa com os jornalistas e com sua campanha.

“Estou animado demais com o carinho das ruas, é o que me fortalece, você ver o apoio das pessoas, receber o abraço de todo mundo e isso nos fortalece ainda mais”, declarou.

