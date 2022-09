Prefeito do Bujari adere à campanha de Marcia Bittar e vai apoiar candidatura ao Senado

Os candidatos da coligação “Avançar para Fazer Mais”, que tem como candidato ao Palácio Rio Branco, Gladson Cameli (Progressistas) e o candidato ao senado da República, Ney Amorim (Podemos), estiveram neste sábado, 3, em uma mega carreata no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A carreata quilométrica organizada pelos amigos do chefe do executivo, percorreu os principais bairros de Cruzeiro do Sul e confirmou que o Acre está no caminho certo. Por onde passaram, Gladson, Ney e Nicolau receberam o carinho da população. Os moradores fizeram questão de ir até à frente de suas casas para acenar, fazer fotos e reiterar que, no próximo dia dois de outubro, vão confirmar os melhores nomes para continuar trabalhando pelo desenvolvimento do estado.

Da acordo com Sebastiana Silva, apoiadora do governo, disse que saiu às pressas quando percebeu que a carreata estava se aproximando de sua casa. “Eu amo o governador Gladson Cameli. Se depender de mim e da minha família, ele vai ganhar de novo”, declarou.

Morador do bairro do Alumínio, Antônio Lopes também não tem dúvidas que o filho de Cruzeiro do Sul será reeleito governador. “O Gladson trabalhou muito por nosso estado. Não tem pra ninguém. O povo tá com ele”, afirmou.

Ao fim da carreata, Cameli aproveitou a oportunidade para agradecer os apoiadores e a população pela receptividade durante o percurso.“O meu muito obrigado a essa população maravilhosa da minha querida Cruzeiro do Sul. Esse carinho do povo só nos dá a certeza que estamos fazendo um governo com mais oportunidade para todos. Tenham a certeza que o nosso segundo mandato será ainda melhor”, enfatizou.

O candidato ao senado da República, Ney Amorim, ficou impressionado com a grandiosidade da carreata e das manifestações de apoio da população. “Se depender de Cruzeiro do Sul, vamos sair vitoriosos nestas eleições. Peço a vocês esta oportunidade para fazer a diferença e ajudar o Gladson e o nosso estado lá no Senado Federal”, disse.