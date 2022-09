Nova decisão do STJ torna situação de Mailza quase insustentável como vice de Gladson

Uma decisão do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, proferida na noite desta sexta-feira, 2, torna a situação da vice de Gladson Cameli, a senadora Mailza Gomes, quase insustentável.

Após ter sua candidatura questionada pelo Ministério Público Eleitoral, os advogados da parlamentar junto ao TRE/AC passaram a defender a tese de que a condenação da vice de Cameli teria se dado por meras irregularidades administrativas, e que não haveria dolo nas suas ações, por isso estaria afastada a possibilidade de inelegibilidade.

Porém, na noite de ontem, todos foram surpreendidos com uma decisão proferida no processo em que a senadora foi condenada por improbidade administrativa e que estava parado no STJ.

A surpresa veio porque o processo estava suspenso e foi movimentado a partir de uma petição de advogados que não atuavam na defesa de Mailza.

Sem o conhecimento da equipe que defende a senadora no TRE/AC, esses advogados Peticionaram tentando extinguir a ação de improbidade no STJ.

Os advogados responsáveis pela ação em Brasília são Emerson Costa, Marcus Vinicius Nunes da Silva e Alessandro Callil de Castro, todos ligados à administração do atual presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, genro do ex-senador Jorge Viana (PT), candidato ao governo que está na segunda posição nas últimas pesquisas eleitorais.

A situação causou estranheza, pois o processo estava paralisado e as vésperas do julgamento da impugnação da candidatura de Mailza no TRE surgiu a petição que deu origem à nova decisão que reconheceu que ela teria praticado atos dolosos de improbidade, o que pode gerar sua inelegibilidade.

Consultados, os advogados que defendem Mailza no TRE/AC, Erick Venâncio e Cristopher Mariano, não quiseram se pronunciar, restringindo-se a dizer que não pediram qualquer providência junto ao STJ.